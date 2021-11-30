تكتيك جديد من البيشركة لمواجهة خطر داعش

شفق نيوز/ أوصى وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش اسماعيل، يوم الثلاثاء، قيادات الألوية المنضوية في الوزارة، بضرورة الانتباه والتعامل بخطط وتكتيكات حربية جديدة، لمواجهة الإرهابيين وهزيمتهم.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الوزير بحضور رئيس أركان الوزارة سربست لزكين، والأمين العام للوزارة جبار ياور مندة، مع فريق الوزارة وقادة ألوية البيشمركة ومعاونيهم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجاء في البيان، أن "المجتمعين قدموا تعازيهم ومواساتهم لذوي ضحايا البيشمركة، وخصوصا الذين قضوا في الأيام القليلة الماضية في محور كرمسير.

وقدم وزير البيشمركة، بحسب البيان، نبذة عن الوضع الحالي في المنطقة ومخاطر إرهابيي داعش وتحركاتهم الأخيرة، والإشارة إلى تأكيداته السابقة، على أهمية استعداد القوات وحماية المواضع بعد أن عاد داعش إلى الظهور عبر خلاياه النائمة.

وتعرضت قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان، لثلاث هجمات شنها عناصر تنظيم داعش، الأول وقع السبت 27 تشرين الثاني الجاري، وأدى إلى سقوط 6 ضحايا و3 مصابين، والثاني، أمس الاثنين، وتم صده من دون خسائر، أما الثالث فوقع في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وأسفر عن سقوط أحد أفراد البيشمركة ضحية، إضافة إلى إصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وعلى إثر تلك الهجمات، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، دخول قوات البيشمركة بحالة تأهب واستعداد، وشنت قوات البيشمركة أمس الاثنين عملية تمشيط في قضاء كفري لملاحقة فلول التنظيم.

ويستغل مسلحو التنظيم الفراغات الأمنية بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها لشن هجمات عنيفة على قوات البيشمركة بين فترات متباينة.