تقييم دولي يضع جامعة صلاح الدين في اربيل بالمرتبة الأولى عراقياً

شفق نيوز/ صنّف تقييم دولي جامعة صلاح الدين في اربيل، يوم الاثنين، بأنها الأولى من بين الجامعات العراقية.

وذكرت محافظة اربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان جامعة صلاح الدين في اربيل حصلت على المرتبة الاولى كأفضل جامعة على مستوى العراق وفقا لتقرير منصة In Cite-WoS المختصة بتقييم الجامعات في العالم.

وبينت "هذا التقرير اعتمد على البحوث المقدمة في الجامعة خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2018 ولغاية 2022".

ووفقاً للتقييم الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد جاءت جامعة بغداد في المرتبة الثانية، تليها الجامعة التكنولوجية، ثم جامعة السليمانية، ومن بعدها جامعة بابل، ثم الجامعة المستنصرية، وجامعة الأنبار، ثم جامعة البصرة، وجامعة الموصل، وحلت جامعة سوران في المرتبة العاشرة.