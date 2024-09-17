"تقييم دولي".. جامعة السليمانية تتصدر جامعات كوردستان وتحتل المرتبة الثانية عراقياً

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "إينديكس" العلمية الدولية، يوم الثلاثاء، أن جامعة السليمانية احتلت المرتبة الأولى على مستوى جامعات كوردستان والثانية على مستوى الجامعات العراقية لعام 2025، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وفي بيان صادر عن الجامعة، ورد لوكالة شفق نيوز، أكدت إدارة جامعة السليمانية أن "هذا الإنجاز يعكس التقدم المستمر للجامعة ودورها في تقديم أبحاث علمية متميزة، وهو دليل على الالتزام بالابتكار والتميز الأكاديمي".

وتابعت أن "هذا التصنيف إشارة واضحة إلى أن الجامعة تسير في اتجاه تطوير التعليم والبحث العلمي، مستندةً إلى أسس موضوعية تضعها مؤسسة (إينديكس) من خلال تقييم رصانة الأبحاث وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وجودة التعليم، مما يعزز مكانة الجامعة على المستوى الوطني والدولي".

ولفتت الإدارة إلى أن "جامعة السليمانية تمكنت من تحقيق إنجاز جديد يؤكد على مكانتها الأكاديمية المرموقة، وذلك بعد تصدرها للجامعات في إقليم كوردستان للسنة الثانية على التوالي وفق تصنيف مؤسسة إينديكس العلمية الدولية التي اعتمدت في تصنيفها على معايير دقيقة تشمل جودة التعليم والبحث العلمي، بناءً على البيانات المستخلصة من (غوغل سكولر)".

وختمت بالقول إن "هذا التقييم يعكس الجهود المبذولة من قبل الجامعة في تقديم أبحاث رصينة تسهم في تطوير التعليم العالي في العراق".