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تقليص ساعات الدوام في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-02T16:22:59+0000
تقليص ساعات الدوام في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، يوم السبت، تقليص ساعات الدوام لموظفيها، وفي الجامعات والمعاهد التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه من أجل المصلحة العامة، و لغرض مراعاة وضع الأساتذة والموظفين والطلبة في شهر رمضان قرر وزير التعليم آرام محمد قادر ما يأتي:

اولاً: تقليص وقت دوام الموظفين لمدة ساعة واحدة.

ثانيا: المحاضرة الأولى تبدأ في الساعة التاسعة صباحاً، في إشارة إلى الدوام الصباحي في الجامعات والمعاهد في الإقليم.

ثالثا: تقليص الحصص (النظرية، والتطبيقية) لمدة نصف ساعة، لتلك الدروس التي مدتها ساعتان أو ثلاث ساعات.

رابعاً: يُمنح رؤساء الجامعات صلاحية النظر في تلك الدروس بالدوام المسائي وعلى أي حال الدروس (النظرية، والتطبيقية) تنتهي قبل نصف ساعة من أذان المغرب.

وكانت وزارة التربية والتعليم في الإقليم قد اعلنت أمس الجمعة تقليص من وقت الدروس في المدارس والأوساط التعليمية التابعة لها خلال شهر رمضان.

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