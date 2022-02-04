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تقرير يفصّل بالأرقام الإنفاقات المالية بمجال مكافحة كورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-04T07:42:13+0000
تقرير يفصّل بالأرقام الإنفاقات المالية بمجال مكافحة كورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قدّم وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، تقريراً مفصلاً عن تفشي فيروس كورونا خلال اجتماع مجلس وزراء، والمتحور الجديد "أوميكرون"، والإجراءات والتدابير الوقائية خلال اجتماع مجلس وزراء الإقليم الأخير.

وقال في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان انموذج ناجح على مستوى العالم في مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف أنه "تم إنفاق أكثر من 100 مليار دينار عراقي خلال العامين الماضيين في التصدي لكورونا".

وطبقاً للإحصائيات التي قدمها الوزير فإن من مجموع 412،493 مصابا بالوباء تم إدخال 46،845 في المستشفيات لغاية صدور هذا التقرير، وعولج 386،961 مريضاً بشكل تام.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 2 شباط (فبراير) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

واستعرض وزير الصحة سامان برزنجي خلال الاجتماع تقريراً حول تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الإقليم ومستوى التزام الوزارات بتلقي اللقاحات من قبل الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي والاستعدادات اللازمة لحماية المعلمين والكوادر التربوية والطلبة والتلاميذ بعد استئناف العملية التعليمية.

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