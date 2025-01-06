تقرير إيراني: نيجيرفان بارزاني يزور دمشق للتوسط بين الكورد والإدارة الجديدة

شفق نيوز/ كشف تقرير إيراني، يوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة السورية دمشق للتوسط بين الكورد والإدارة الجديدة، وإجراء مفاوضات بين الجانبين في أقرب وقت.

وذكر تقرير لوكالة مهر الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقود وساطة بين الكورد السوريين والنظام السوري الجديد في القريب العاجل.

وأشار التقرير، إلى أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ينوي زيارة سوريا ويعود عن طريق مناطق كوردستان سوريا بهدف التقريب بين الطرفين.

وأضاف التقرير، أن مسعود بارزاني يقود مساعٍ للتوسط بين كورد سوريا والنظام السوري الجديد في دمشق برئاسة أحمد الشرع بهدف إجراء اجتماعات وحوارات بين الطرفين.