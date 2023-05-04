تقرير لمنظمة في السليمانية يكشف عن تأثير الأحزاب على المؤسسات الحكومية

شفق نيوز/ كشفت منظمة ئاران في السليمانية اليوم الخميس عن تقريرها السنوي حول تأثير الأحزاب السياسية على عمل المؤسسات الحكومية في السليمانية وباقي مناطق الاقليم .

وقال بژار بابان مدير المنظمة في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ إن تأثير التدخل الحربي واضح في جميع محافظات الإقليم على المؤسسات الحكومية وهذا انعكس سلبا على أداء الكثير من المؤسسات الحكومية.

واضاف ان "التقرير تم العمل عليه منذ (12) شهرا وقد تم أخذ عينات من (261) مؤسسة حكومية في أربيل والسليمانية وحلبجة من خلال (1024) موظفا حكوميا يعمل في تلك المؤسسات".

وبين بابان ان "التدخل الحزبي في عمل المؤسسات الحكومية كان واضحا نتيجة الاتفاقيات السياسية والحزبية على تقسيم المناصب الإدارية في تلك المناطق إضافة إلى تدخل الأحزاب في عمل الجامعات من خلال تعيين رؤساء اغلب الجامعات بقرارات حزبية أو بترشيح حزبي".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان منظمة ئاران للثقافة المدنية في السليمانية عقدت صباح اليوم الخميس ندوة موسعة بحضور عدد من الناشطين و منظمات المجتمع المدني في السليمانية لإعلان تقريرها السنوي.