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تقرير عن هيئة الأنواء يُحصي ثلاث هزات أرضية ضربت مدينة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-12T08:17:28+0000
تقرير عن هيئة الأنواء يُحصي ثلاث هزات أرضية ضربت مدينة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق يوم الجمعة أن ثلاث هزات أرضية وقعت قرب قضاء كلار التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

ووقع زلزال بقوة ٥.٠ على مقياس رختر تبعته هزة بقوة ٣.٦ بالقرب من قضاء كلار فجر اليوم في الساعة ١:١٠ فجراً، والآخر في الساعة ٢:٢٢ وفقا للتوقيت المحلي.

وقالت الهيئة في أحدث تقرير لها إن هزة لاحقة بقوة ٣.٨ على مقياس رختر وقعت على بعد ١١كم غرب قضاء كلار صباح اليوم.

ونوهت الهيئة في تقاريرها إلى أن الزلزال والهزات الأرضية المتعاقبة تم الشعور بها من قبل السكان في قضاء كلار والمناطق المجاورة لها.

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