سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تقرير إسرائيلي يجيب: هل تعرض مركز "للموساد" في اقليم كوردستان لهجوم؟

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-14T18:05:12+0000
تقرير إسرائيلي يجيب: هل تعرض مركز "للموساد" في اقليم كوردستان لهجوم؟

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" ان وسائل الاعلام الايرانية تروج لتقرير حول تعرض مركز مفترض لجهاز الموساد الاسرائيلي في اقليم كوردستان الى هجوم، لم يتم تأكيده.

وكتبت الصحيفة الاسرائيلية في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن متحدثاً باسم حكومة اقليم كوردستان نفى يوم الاربعاء التقارير حول الهجوم المزعوم على مركز الموساد بوصفه بانه "كاذب تماماً"، مشيراً الى انها ليست المرة الاولى التي يزعم فيها وجود مركز للموساد في اقليم كوردستان.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله إن الهدف من نشر هذه التقارير هو التآمر على الإقليم ومسيرته السياسية.

وليل الثلاثاء، تداولت مواقع شبه رسمية ومصادر اعلامية تابعة لإيران تقريراً يدعي أن "مركزاً للقوات الخاصة والاستخبارات الاسرائيلية في شمال العراق، تعرض لهجوم من "مجموعة مجهولة".

كما ذكرت الصحيفة أن التقارير الإيرانية زعمت أن جنوداً اسرائيليين اصيبوا أو قتلوا في الهجوم ووعدت بنشر المزيد من التفاصيل واللقطات "قريباً". ولم يتم نشر اي تفاصيل او مشاهد حتى الآن.

ونقلت وكالة فارس الايرانية شبه الرسمية ان مصادر اعلامية عراقية حذرت مرارا من "نشاط العناصر الصهيونية" في اقليم كوردستان.

وجاءت هذه الأنباء قبل ساعات من بدء إسرائيل احياء ذكرى قتلاها في الحروب وضحايا الارهاب بحسب الصحيفة الاسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير لم يتم تأكيده من أي مصدر رمسي، لكن تم نشره في وكالة فارس وقناة العالم المملوكة للدولة الايرانية وقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالانكليزية.

ويبدو أن مصدر الخبر حساب "صابرين" على تلغرام، وهو نقل المعلومات عن مصادر أمنية مجهولة.

وجاء التقرير الايراني فيما يتصاعد التوتر بعد الهجوم الاسرائيلي المزعوم على منشأة نطنز النووية الايرانية، وتقارير اشارت الى وقوع هجمات عدة متبادلة بين ايران واسرائيل على سفن بحرية في البحر الأحمر والخليج خلال الأسابيع الماضية، بما في ذلك السفينة الاسرائيلية "هيبريون" المملوكة لشركة اسرائيلية بالقرب من سواحل إمارة الفجيرة في الإمارات.

وذكرت "جيروزاليم بوست" ان المسؤولين الايرانيين حذروا في الايام الماضية من ان طهران سوف ترد على الهجوم الاسرائيلي المزعوم على منشأة نطنز.

وكانت التوترات متزايدة بين الطرفين بعد اغتيال اسرائيل المزعوم للعالم النووي الايراني محسن فخري زاده والمحاولات من جانب ايران لتنفيذ هجمات انتقامية ضد سفارات اسرائيلية حول العالم.

related

قصف مدفعي ايراني يطال منطقة حدودية في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-16 12:03:07
قصف مدفعي ايراني يطال منطقة حدودية في اقليم كوردستان

سكان اقليم كوردستان يشعرون بقوة زلزال ايران الثاني

Date: 2020-02-23 20:34:36
سكان اقليم كوردستان يشعرون بقوة زلزال ايران الثاني

اقليم كوردستان يعيد فتح معبرين حدوديين مع ايران

Date: 2020-04-28 11:50:46
اقليم كوردستان يعيد فتح معبرين حدوديين مع ايران

حكومة إقليم كوردستان تُسلّم القنصلية الإيرانية في أربيل مذكرة إحتجاج

Date: 2021-01-24 09:47:57
حكومة إقليم كوردستان تُسلّم القنصلية الإيرانية في أربيل مذكرة إحتجاج

اقليم كوردستان يخضع 200 عراقي للرقابة الصحية بعد عودتهم من إيران

Date: 2020-02-22 13:17:28
اقليم كوردستان يخضع 200 عراقي للرقابة الصحية بعد عودتهم من إيران

انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

Date: 2019-09-21 08:03:49
انطلاق الدراسة في مدن كوردستان بمشاركة مليون و700 ألف طالب

أمريكا تؤكد دعمها لحماية كيان إقليم كوردستان والمفاوضات بين أربيل وبغداد

Date: 2020-12-09 16:00:15
أمريكا تؤكد دعمها لحماية كيان إقليم كوردستان والمفاوضات بين أربيل وبغداد

إقليم كوردستان: لن نستورد الكهرباء من إيران

Date: 2021-02-18 08:45:37
إقليم كوردستان: لن نستورد الكهرباء من إيران