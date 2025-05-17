تقرير ايراني عن مشاركة نيجيرفان بارزاني في منتدى طهران: تجسيد نحو شرق أوسط أكثر توازناً

شفق نيوز/ أكد تقرير إيراني أن حضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في منتدى حوار طهران، يشكل تجسيداً لدعم الإقليم لآثار الحوار وتعزيز التعاون الأساسي بين دول وشعوب المنطقة.

ووصل بارزاني مساء السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رفيع من رئاسة الإقليم، للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة من منتدى حوار طهران، إلى جانب عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب تقرير لوكالة "تسنيم" الإيرانية، ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن زيارة رئيس الإقليم جاءت بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وذلك عقب مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.

ومن المقرر أن يُلقي رئيس الإقليم كلمة يوم غد الأحد، خلال إحدى جلسات المنتدى الذي يُعد أبرز منصة دبلوماسية للحوار الدولي تنظمه إيران سنوياً، بحسب التقرير.

كما سيتطرق بارزاني في كلمته إلى رؤية إقليم كوردستان لمستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة، مشدداً على أهمية الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة بارزاني تأتي أيضاً من أجل الحفاظ على السلام وإرساء الاستقرار والتنمية والتطور الاقتصادي، فضلاً عن التعايش السلمي.

ويحمل منتدى هذا العام عنوان "الفاعلية الإقليمية في نظام عالمي متغير"، ويُعقد على مدى يومين (18 و19 أيار/مايو)، في مركز الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الإيرانية في طهران، برئاسة وزير الخارجية الإيراني، وبمشاركة نحو 200 شخصية من 53 دولة، بينهم وزراء خارجية، ومبعوثون خاصون، ودبلوماسيون، وصناع قرار، وخبراء دوليون.