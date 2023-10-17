تقديم موعد الخطة الشتوية وتوسيعها في زراعة خانقين الكوردستانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة خانقين التابعة لإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تقديم موعد الخطة الشتوية وتوسعتها للموسم الحالي تنفيذا لتوجيهات اتحادية.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز، ان "الجهات الاتحادية المعنية بالخطة الزراعية وجهت بإطلاق الخطة الشتوية في شهر تشرين الثاني المقبل، بعدما كانت في في كانون الأول وأوائل كانون الثاني، لاكمال الاستعدادات لموسم التسويق وتسديد المستحقات المالية".

ورجح زيادة نسبة الخطة الشتوية من 50 - 70% مع تنبؤات تساقط امطار، وتوفر ايرادات مائية، متوقعا في الوقت ذاته زراعة 50 الف دونم للقمح ضمن ارواء السيح ونحو 200 الف دونم عبر الزراعة الديمية.

وتدير زراعة خانقين التابعة لاقليم كوردستان الشؤون الزراعية في اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو التابعتان لاقليم كوردستان ضمن قضاء كلار.

وعانت مناطق ديالى وإقليم كوردستان، من أزمات مائية على مر الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب انحسار الأمطار وقطع الجداول والسيول القادمة من الجانب الإيراني.