تقديم مذكرة للقضاء الأعلى في إقليم كوردستان بشأن السجناء المدانين بمحاولة إسقاط النظام

شفق نيوز/ قدّم محامو الدفاع عن قضية سجناء "بادينان" يوم الخميس مذكرة الى مجلس القضاء الأعلى في كوردستان العراق لإعادة النظر بالقضية.

وقال احد المحامين في مؤتمر صحفي عقده امام مبنى مجلس القضاء الاعلى باربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "سلمنا اليوم مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى وطالبنا منهم باعادة النظر في القضية والحكم الصادر بحقهم والغاء المادة 56 التي حكموا وفقها لمدة ستة اعوام واغلاق هذا الملف بشكل كامل".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي أن محاكمة خمسة ناشطين بالاحتجاجات التي شهدت محافظة دهوك العام الماضي جرت بشكل علني وشفاف وذلك ردا على ما ادعته وسائل إعلام بأن الجلسة شهدت خروقات قانونية.

وحكمت محكمة الجرائم باربيل على صحفيين اثنين بالسجن 6 سنوات بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفقاً لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق.