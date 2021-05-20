سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تقديم مذكرة للقضاء الأعلى في إقليم كوردستان بشأن السجناء المدانين بمحاولة إسقاط النظام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T09:56:11+0000
تقديم مذكرة للقضاء الأعلى في إقليم كوردستان بشأن السجناء المدانين بمحاولة إسقاط النظام

شفق نيوز/ قدّم محامو الدفاع عن قضية سجناء "بادينان" يوم الخميس مذكرة الى مجلس القضاء الأعلى في كوردستان العراق لإعادة النظر بالقضية.

وقال احد المحامين في مؤتمر صحفي عقده امام مبنى مجلس القضاء الاعلى باربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "سلمنا اليوم مذكرة الى مجلس القضاء الاعلى وطالبنا منهم باعادة النظر في القضية والحكم الصادر بحقهم والغاء المادة 56 التي حكموا وفقها لمدة ستة اعوام واغلاق هذا الملف بشكل كامل".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في إقليم كوردستان في شهر شباط الماضي أن محاكمة خمسة ناشطين بالاحتجاجات التي شهدت محافظة دهوك العام الماضي جرت بشكل علني وشفاف وذلك ردا على ما ادعته وسائل إعلام بأن الجلسة شهدت خروقات قانونية. 

وحكمت محكمة الجرائم باربيل على صحفيين اثنين بالسجن 6 سنوات بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفقاً لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق.

related

وفد حكومة اقليم كوردستان العائد من بغداد يؤجل اجتماع الحزبين الرئيسيين

Date: 2020-04-22 10:24:49
وفد حكومة اقليم كوردستان العائد من بغداد يؤجل اجتماع الحزبين الرئيسيين

داخلية كوردستان تفعل منح الرخصة الالكترونية للتنقل بين المحافظات وفق القرارت الجديدة

Date: 2020-07-22 08:58:00
داخلية كوردستان تفعل منح الرخصة الالكترونية للتنقل بين المحافظات وفق القرارت الجديدة

وزير لا يستبعد تمديد حظر التجوال في اقليم كوردستان

Date: 2020-03-26 11:48:14
وزير لا يستبعد تمديد حظر التجوال في اقليم كوردستان

وزير صحة اقليم كوردستان: نمر بوضع خطير من تفشي كورونا

Date: 2020-06-16 11:06:23
وزير صحة اقليم كوردستان: نمر بوضع خطير من تفشي كورونا

مسرور بارزاني يدعو لدستور في إقليم كوردستان يراعي حقوق الفرد والأغلبية

Date: 2021-05-19 07:08:37
مسرور بارزاني يدعو لدستور في إقليم كوردستان يراعي حقوق الفرد والأغلبية

بعد الاصابة الخامسة.. مجلس السليمانية يبحث مكافحة كورونا

Date: 2020-03-03 08:08:09
بعد الاصابة الخامسة.. مجلس السليمانية يبحث مكافحة كورونا

إنخفاض اسعار العقارات في إقليم كوردستان بنسبة 15% و توقعات بانتعاش السوق

Date: 2020-05-09 15:37:10
إنخفاض اسعار العقارات في إقليم كوردستان بنسبة 15% و توقعات بانتعاش السوق

هنغاريا تعلن استمرارها في التعاون مع كوردستان في الحرب ضد الإرهاب

Date: 2021-03-06 13:11:42
هنغاريا تعلن استمرارها في التعاون مع كوردستان في الحرب ضد الإرهاب