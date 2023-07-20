تقديم عروض باليه راقصة للأطفال في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ قدّم فريق "ليزين" لرقص الباليه في السليمانية، مساء اليوم الخميس، عروضاً راقصة يقدمها عدد من الأطفال.

وقال رئيس الفريق نياز لطيف، في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "اليوم وبمشاركة 40 طفلة وبحضور عدد كبير من المواطنين قدمه فريقنا عدد من عروض رقص الباليه للاطفال في بارك آزادي بمدينة السليمانية".

وأضاف أن "هذه العروض هي نتاج ورشة عمل لهؤلاء الأطفال على مدار ثلاثة أشهر وهذه العروض هي ليست الاولى في هذا العام"، مؤكدا ان "اغلب مدربات الفريق هم ممن كانوا متدربات في الفريق".

وبين أن "أعمار المشاركات تبدأ من خمسة أعوام وتم تقديم عدة عروض لرقص الباليه الذي يعد محبباً للاطفال وخصوصا الإناث".