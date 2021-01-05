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تقديم طلب لرئاسة برلمان كوردستان لإدراج قضية الرواتب بجلسة الغد (وثيقة)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-05T09:14:10+0000
تقديم طلب لرئاسة برلمان كوردستان لإدراج قضية الرواتب بجلسة الغد (وثيقة)

شفق نيوز/ قدمّ أعضاء في برلمان كوردستان يوم الثلاثاء طلباً رسمياً لرئاسة البرلمان يتضمن ادراج فقرة لبحث الاوضاع المعيشية للموظفين، والأسباب التي ادت الى قطع رواتبهم وتاخيرها.

وقدم 22 برلمانيا الطلب مذيلا بتواقيعهم بحسب الوثيقة التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز.

وقرر برلمان كوردستان، يوم الاثنين، قطع اجازته، ليعقد جلسة غير اعتيادية وفقا لبرنامج العمل الذي ارسلته رئاسة البرلمان للاعضاء يوم الاربعاء المقبل 6 كانون الثاني الجاري لمناقشة موضوعين احدهما منح الثقة للوزير الجديد لوزارة الثروات الطبيعية.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، أول امس الاحد، ترشيح كمال الاتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية، مؤكدة ارسال سيرته الذاتية الى برلمان كوردستان للتصويت عليه.

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