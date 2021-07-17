تقدر بـ6 مليارات دينار.. القصف التركي يتسبب بأضرار كبيرة لآلاف الدونمات في دهوك

شفق نيوز/ اعلنت ادارة ناحية كاني ماسي بقضاء زاخو بمحافظة دهوك، يوم السبت، تضرر آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية بسبب القصف التركي المتواصل والاشتباكات مع حزب العمال الكوردستاني.

وقال سربست صبري مدير الناحية لوكالة شفق نيوز؛ ان "11 ألف دونم من الاراضي الزراعية تعرضت للاحتراق نتيجة القصف التركي اضافة الى تدمير مئات المشاريع لتربية النحل في قرى كاني ماسي".

وقدر مدير ناحية كاني ماسي الاضرار المادية جراء ذلك بـ"نحو 6 مليارات دينار بعد أن أنهت اللجنة الخاصة لتقدير الأضرار في قرى المنطقة بنسبة 60 % من عملها" مشيرا الى ان "حكومة اقليم كوردستان تواصل تنفيذ مشاريع خدمية في حدود ناحية كاني ماسي بكلفة ثلاثة مليارات دينار رغم المشاكل الامنية في القرى الحدودية".

ويقوم الجيش التركي بقصف مناطق عدة شمالي اقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الأمر الذي يسبب اضرارا كبيرة للمدنيين.