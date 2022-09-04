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تقاعد كوردستان تطلق الرواتب الاسبوع المقبل الكترونياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-04T12:50:15+0000
تقاعد كوردستان تطلق الرواتب الاسبوع المقبل الكترونياً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية التقاعد في اقليم كوردستان، يوم الاحد، انها ستباشر بصرف الرواتب يوم الاثنين من الأسبوع المقبل.

وقال مدير عام ‏التقاعد ‏حازم كوران، لوكالة شفق نيوز، إن المديرية ستبدأ ‏بتوزيع رواتب المتقاعدين وفق النظام الإلكتروني في يوم الثاني عشر من الشهر الجاري.

وبين ان "‏المديرية انهت كل المهام الموكلة إليها ‏لتفعيل النظام الإلكتروني وننتظر الآن الاتفاق مع المصارف حول آلية معينة لتوزيع الرواتب بشكل إلكتروني عن طريقهم".

‏وأشار إلى أنه "سيتم الاستغناء بشكل كامل عن الملفات الورقية ‏واستبدالها بالنظام الإلكتروني الجديد الذي سيسهل تسليم رواتب المتقاعدين ‏بشكل كبير وذلك مراعاة لأعمارهم".

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