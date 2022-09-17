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تقاعد ‏كوردستان تحدد موعد تحويل توزيع الرواتب للنظام الإلكتروني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-17T07:39:18+0000
تقاعد ‏كوردستان تحدد موعد تحويل توزيع الرواتب للنظام الإلكتروني

شفق نيوز/ أفاد مدير عام التقاعد في اقليم كوردستان حازم اسماعيل، يوم السبت، بأن العام المقبل سيكون موعداً لتحويل توزيع رواتب المتقاعدين إلى النظام الإلكتروني.  

وقال إسماعيل لوكالة شفق نيوز، إن جهود حكومة الإقليم مستمرة لتحويل آلية توزيع رواتب المتقاعدين إلى النظام الإلكتروني، مبينا أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بداية السنة الجديدة.

‏وبين إسماعيل، أن "حكومة الإقليم أنهت المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن ربط كل مديريات التقاعد ببعضها وفق النظام الإلكتروني والتي يبلغ عددها 15 مديرية، موضحاً أنه "يجري في الوقت الحالي تحويل بيانات الملفات الورقية إلى الكمبيوتر". 

‏وأضاف إسماعيل أن "المرحلة الثانية من المشروع تتضمن ربط المديريات بالبنوك وذلك بهدف توزيع الرواتب عبر البطاقة الذكية"، موضحا أن "المديرية العامة بدأت في الوقت الحالي بالتحضير لإصدار البطاقات الذكية".

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