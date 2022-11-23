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تقاعد الإقليم تصدر توضيحاً بشأن قرار المحكمة الاتحادية: للمدنيين فقط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T15:08:16+0000
تقاعد الإقليم تصدر توضيحاً بشأن قرار المحكمة الاتحادية: للمدنيين فقط

شفق نيوز/ أصدرت مديرية التقاعد في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوحيد رواتب المتقاعدين.

وقال نائب مدير تقاعد الإقليم فتح الله حسين لوكالة شفق نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتوحيد رواتب المتقاعدين يشمل المدنيين فقط".

وأضاف حسين أن "قرار المحكمة الاتحادية يقضي بأن لا تكون رواتب المتقاعدين اقل من 400 - 500 الف دينار عراقي"، مشيرا الى انه "من غير المعروف اذا كانت الحكومة الاتحادية سترسل هذه الزيادة في رواتب متقاعدي الإقليم شهرياً أم لا".

وكان عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ألزمت حكومة الإقليم بتنفيذ قانون التقاعد العراقي الموحد.

وقال حمه صالح في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، إن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم بالتزام رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة إقليم كردستان بتنفيذ قانون التقاعد العراقي الموحد، مبينا أنه "سيزيد بشكل كبير من رواتب جميع المتقاعدين في إقليم كوردستان إذا تم تنفيذه".

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