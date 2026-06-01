تقارب جديد بين "البارتي" و"اليكتي": استئناف الحوارات وتفعيل برلمان كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

يتجه الحزبان في إقليم كوردستان، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، نحو حلحلة الأزمة السياسية، واستئناف الحوارات الثنائية، وأيضا تفعيل عمل برلمان الإقليم خلال الفترة المقبلة، وفقا لقياديين في الحزبين.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، كاروان كزنئي، خلال مؤتمر صحفي، عقده يوم الاثنين، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حزبان سياسيان مختلفان، ولكل منهما رؤيته وآلياته الخاصة، إلا أن بينهما الكثير من القواسم المشتركة".

وأضاف كزنئي أن "هناك جهوداً تبذل لعقد اجتماع بين الطرفين في المستقبل القريب، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التفاهم والتنسيق بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم".

من جانبه، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني آري هرسين، خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم أيضا، وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني قبل أن يكونا حزبين سياسيين، فهما حزبان كورديان يعملان لخدمة الشعب الكوردي"، مبيناً أن "المواطنين ينتظرون منهما التعاون والعمل المشترك لخدمة مصالح الإقليم".

وأشار هرسين إلى أن "مساحات التقارب بين الجانبين أكبر من نقاط الخلاف، معرباً عن أمله في عودة الحوارات بين الحزبين خلال الأيام القليلة المقبلة".

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين الطرفين، أوضح أن "الحرب الإعلامية التي كانت قائمة سابقاً قد توقفت"، لافتاً إلى وجود "رسائل إيجابية للغاية تعكس رغبة متبادلة في التقارب".

واعتبر هرسين أن "مشاركة وفد من الحزب الديمقراطي في تهنئة الاتحاد الوطني بمناسبة ذكرى تأسيسه تمثل رسالة سياسية إيجابية باتجاه تعزيز العلاقات".

وعن ملف برلمان كوردستان، أكد هرسين أن "البرلمان سيُفعّل خلال المرحلة المقبلة"، مبيناً أن "استئناف عمله سيكون بعد التوصل إلى تفاهمات ومباحثات مشتركة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، وجه يوم الثلاثاء الماضي، دعوة للقوى السياسية في إقليم كوردستان، إلى اجتماع بعد عيد الأضحى، لمعالجة حالة الانسداد، وإنهاء الوضع السياسي "المشحون".