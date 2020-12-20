تفوق للتعافي من كورونا بأربعة اضعاف على الاصابات بكوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاحد، عن تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا يقابلها اكثر من 550 حالة شفاء من المرض خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في البيان رقم 298 للوزارة وورد لوكالة شفق نيوز، إنها "اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5337 فحصاً جديداً من بينها 2040 فحصاً في اربيل و694 في السليمانية و2493 في دهوك و67 في كر ميان و28 في رابرين"، لافتاً إلى "تسجيل اصابة 118 شخصاً جديداً بالفيروس من بينهم 32 في اربيل و29 في السليمانية و48 في دهوك و9 في كرميان".

وأشار البيان إلى "اكتساب 502 للشفاء خلال المدة ذاتها من بينهم 163 في اربيل و9 في السليمانية و307 في دهوك و4 في حلبجة و19 في كرميان"، مؤكداً "وفاة 8 مصابين من بينهم 1 في اربيل و5 في السليمانية و1 في كرميان و1 في رابرين".

وأجمل البيان "اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان بـ 21871 شخصاً، غادروا جميعاً المستشفيات والمراكز الصحية، مشيراً إلى "قيام الوزارة بإجراء 897290 فحصاً للمدة ذاتها من بينها 313540 فحصاً في اربيل و195677 في السليمانية و380863 في دهوك و7210 فحوص في حلبجة".

وأكد البيان "اصابة 101661 شخصاً منذ ظهور الفيروس من بينهم 35950 اصابة في اربيل و29442 في السليمانية و33171 في دهوك و3098 في حلبجة"، فيما نوه إلى "اكتساب 66903 مصابين الشفاء التام من المرض من بينهم 23580 مصاباً في اربيل و20084 في السليمانية و20315 في دهوك و2924 في حلبجة".

ونوه البيان إلى "بقاء 31418 مصاباً تحت العناية الطبية من بينهم 11471 في اربيل و7725 في السليمانية و12190 في دهوك و32 في حلبجة"، مشيراً إلى "وفاة 3340 مصابا خلال الفترة ذاتها من بينهم 899 حالة في اربيل و1633 في السليمانية و666 في دهوك و142 في حلبجة".