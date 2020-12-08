تفوق جديد لحالات التعافي مقابل الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت وزارة الصحة في اقليم كوردستان 356 اصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تفوقت حالات الشفاء لتصل الى قرابة 600 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقاتل الوزارة في بيان للموقف الوبائي انها اجرت 2985 فحصا جديدا توزعت على هذا النحو: 1266 أربيل، 555 السليمانية، 1030 دهوك، 28 حلبجة، 76 كرميان، 30 رابرين.

واضافت انها سجلت 356 اصابة جديدة بالفيروس بواقع: 89 اربيل، 73 السليمانية، 167 دهوك، 4 حلبجة، 20 كرميان، 3 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 595 مصابا وكالاتي: 115 أربيل، 19 السليمانية، 431 دهوك، 8 حلبجة، 22 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 9 مصابين وكما يأتي: 2 اربيل، 5 السليمانية، 1 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، صفر رابرين.

واجمل البيان اصابات منذ تفشي الوباء في اقليم كوردستان ولغاية الآن 99214 بينما اكتسب من بينهم 63059 مصابا الشفاء التام توفي 3243.