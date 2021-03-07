تفكيك قذائف هاون والغام ومتفجرات في بيت بالسليمانية

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للألغام في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الأحد، عن العثور على عدد من الألغام والاعتدة الحربية متروكة في احد المنازل المهدمة في منطقة شاندر.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت من تفكيك اربع قذائف هاون والغام مضادة ضد الدروع مع كمية من الفيوزات وقطع من المتفجرات في احدى البنايات المهدمة.

واشار البيان الى ان عملية التطهير هذه جرت بأمر من قائممقام قضاء سيد صادق لتطهير بيت مهدمة منذ عهد النظام السابق عام 1988 في قرية شانيدر التابعة للقضاء واراد صاحبها اعادة بنائها.