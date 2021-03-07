سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تفكيك قذائف هاون والغام ومتفجرات في بيت بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-07T18:04:17+0000
تفكيك قذائف هاون والغام ومتفجرات في بيت بالسليمانية

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للألغام في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الأحد، عن العثور على عدد من الألغام والاعتدة الحربية متروكة في احد المنازل المهدمة في منطقة شاندر.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تمكنت من تفكيك اربع قذائف هاون والغام مضادة ضد الدروع مع كمية من الفيوزات وقطع من المتفجرات في احدى البنايات المهدمة.

واشار البيان الى ان عملية التطهير هذه جرت بأمر من قائممقام قضاء سيد صادق لتطهير بيت مهدمة منذ عهد النظام السابق عام 1988 في قرية شانيدر التابعة للقضاء واراد صاحبها اعادة بنائها.

 

 

related

السليمانية تصدر قرارات بشأن مكافحة فيروس كورونا

Date: 2020-10-13 10:21:09
السليمانية تصدر قرارات بشأن مكافحة فيروس كورونا

وفاة المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول في السليمانية

Date: 2019-10-03 10:04:47
وفاة المؤرخ والمفكر الكوردي عز الدين مصطفى رسول في السليمانية

السليمانية تدق ناقوس الخطر بعد تسجيل عشرات الوفيات بكورونا

Date: 2020-10-05 19:14:57
السليمانية تدق ناقوس الخطر بعد تسجيل عشرات الوفيات بكورونا

القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية

Date: 2021-02-23 07:57:05
القبض على إيرانيين بحوزتهما ملايين الدنانير العراقية المزيفة في السليمانية

هذا ما سيحدث في اقليم كوردستان السبت والأحد

Date: 2019-09-21 14:16:20
هذا ما سيحدث في اقليم كوردستان السبت والأحد

مواطن في السليمانية يحول هوايته الى مهنة.. صور

Date: 2020-12-21 12:34:13
مواطن في السليمانية يحول هوايته الى مهنة.. صور

السليمانية: اقتربنا من التغلب على فيروس كورونا

Date: 2020-03-29 09:12:23
السليمانية: اقتربنا من التغلب على فيروس كورونا

تعرض مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني لاطلاق نار في السليمانية

Date: 2020-06-21 07:30:41
تعرض مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني لاطلاق نار في السليمانية