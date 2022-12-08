تفكيك عصابة نسائية متخصصة بسرقة الذهب في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الخميس، القبض على خمس نساء متهمات بسرقة عدد من محال المجوهرات في سوق السليمانية .

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة السليمانية اعتقلت خمس متهمات لصلتهن بسرقة في سوق الذهب"، مبينة أن "المتهمات اعترفن بالسرقة أمام قاضي التحقيق".

وأضاف البيان أن " أربعاً من النساء المتهمات هن مواطنات من القومية العربية ولديهن سوابق جنائية، وقد تم اعتقالهن بموجب المادة 446 من قانون العقوبات ولا تزال التحقيقات جارية".