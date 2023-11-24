تفكيك عصابة تتاجر بالمخدرات بالسليمانية ضُبط بحوزتها أكثر من 50 كيلوغراما من ا"الكريستال"

شفق نيوز/ تمكن جهاز الأمن (الآسايش) في إقليم كوردستان، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العراقية، من تفكيك عصابة دولية تتاجر بالمخدرات أراد أفرادها بيع عشرات الكيلوغرامات من تلك المواد في محافظة السليمانية.

وقال اللواء احمد الزركاني مدير عام شؤون المخدرات و المؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز أنه استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية العراقية و بتنسيق مع مؤسسة آسايش إقليم كوردستان في السليمانية واعتمادا على معلومات استخبارية دقيقة تم القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 51 كيلوغراماً من مادة الكريستال .

واضاف ان العملية استمرت لمدة أسبوعين، ومن هنا نثمن عاليا جهود مواطنينا والجهد القضائي في السليمانية كركوك لتسهيل الاجراءات التحقيقية في إلقاء القبض على المتهمين.

وبدوره أوضح العقيد سلام عبد الخالق المتحدث الرسمي باسم مؤسسة أمن إقليم كوردستان خلال المؤتمر ذاته أن العملية كانت بجهد وتعاون مشترك والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في الاقليم وبغداد بشأن المخدرات في أعلى مستوياته، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الحالي ضبط نحو 300 كيلو غرام من المواد المخدرة في عموم المناطق.