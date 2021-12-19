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تفكيك شبكتين للمتاجرة بالمخدرات في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-19T07:41:09+0000
تفكيك شبكتين للمتاجرة بالمخدرات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية، تفكيك شبكتين للمتاجرة بالمواد المخدرة، وضبط 2 كغم من تلك المواد.

وقالت المديرية في في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وضمن عملياتها، وفق توصيات وتعليمات مؤسسة الآسايش في إقليم كوردستان، و بهدف مواجهة شبكات المتاجرة بالمواد المخدرة ومكافحة انتشارها، تمكنت المديرية في أيام 2 - 9 من شهر كانون الاول 2021، ومن خلال عمليتين أمنيتين مختلفتين في مدينة السليمانية، وبعد استحصال الأوامر القضائية، من تفكيك شبكتين للمتاجرة بالمواد المخدرة.

وأوضح أن الشبكتين تتألفان من 6 أشخاص متهمين بإدخال المواد المخدرة، فيما استولت على 2 كغم من المواد المخدرة، صنف (كرستال، وحشيش، والماريغوانا) إضافة إلى سلاح نوع مسدس.

وأضاف البيان الى ان المتهمين جلبوا تلك المواد من خارج اقليم كوردستان وكانوا ينوون بيعها في الإقليم.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أن المتهمين تم توقيفهم وفق المادة (25) من قانون المواد المخدرة، منوهة الى ان التحقيق معهم مستمر.

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