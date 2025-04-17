تفكيك شبكة للمتاجرة بالمخدرات في أربيل كانت تستعين بالنساء وتستهدف الأطفال و الاغنياء

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاسايش العامة، يوم الخميس، عن تمكنها من تفكيك شبكة خاصة بترويج وتجارة المخدرات في مدينة أربيل، مؤلفة من خمسة أشخاص.

وقال أركان عمر، الضابط في مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن العملية نُفذت بعد استحصال الموافقة القانونية من قاضي التحقيق، وتم خلالها ضبط 6 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا.

وأضاف، أن الشبكة كانت على ارتباط بشبكة أخرى مكونة من شخصين، تم القبض عليهما سابقًا، وضُبط بحوزتهما كيلوغرام واحد من نفس المادة.

وأوضح عمر أن خطورة هذه الشبكة تكمن في أنها تضم مواطنين من العرب والكورد، وكانت تستعين بالنساء لتعليم الأطفال وخداع الشباب الأغنياء بهدف بيع المواد المخدرة لهم بالسعر الذي تريده الشبكة.

وأشار إلى أنه تم فتح محضر تحقيق مع المتهمين، وسيتم التعامل معهم وفقًا لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.