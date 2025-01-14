تفكيك شبكة تهريب البشر في اقليم كوردستان بالتعاون مع بريطانيا

شفق نيوز/ قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (NCA) إن السلطات في إقليم كوردستان العراق ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة الانتماء إلى شبكة تهريب عالمية متورطة في نقل المهاجرين من المنطقة إلى المملكة المتحدة وأوروبا.

وذكرت الوكالة أن هذه الاعتقالات تأتي كجزء من عملية دولية استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر.

وأوضحت الوكالة أن المعتقلين الثلاثة مرتبطون بشبكة تهريب البشر التي كان يديرها أمانج حسن زادة، المهرب المقيم في المملكة المتحدة، والذي حُكم عليه بالسجن 17 عامًا العام الماضي لتورطه في تسهيل عبور القناة باستخدام قوارب صغيرة.

وكان من بين المعتقلين رجل يبلغ من العمر 38 عامًا متهمًا بالعمل مع شبكة التهريب لتنسيق نقل المهاجرين إلى اليونان أو إيطاليا باستخدام أكثر من اثني عشر يختًا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الهجرة إن كل قارب كان يحمل 60 أو 70 شخصا، سيتم نقلهم بعد ذلك إلى شمال أوروبا أو المملكة المتحدة.

أما الرجل الثاني، وهو مصرفي في الأربعينيات من عمره، فيُتهم بمعالجة المعاملات المالية نيابة عن زادة. والحوالة هي نظام بديل وغير رسمي في كثير من الأحيان لتنظيم تحويلات الأموال.

كما تم اعتقال رجل ثالث، في الثلاثينيات من عمره، بتهمة العمل كوسيط للمجموعة، وتجميع المهاجرين من أجل نقلهم من قبل الشبكة المرتبطة سابقًا بزادة.

وكان الرجال الثلاثة من مدينة السليمانية، وتم اعتقالهم في الفترة ما بين 8 و12 يناير/كانون الثاني.

ارتبط زادة، من بريستون في مقاطعة لانكشاير، بثلاث عمليات عبور منفصلة من فرنسا في عام 2023 شملت مهاجرين أكراد سافروا عبر أوروبا الشرقية.

وأُدين زادة وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 34 عامًا بثلاث تهم تتعلق بتسهيل الهجرة غير الشرعية وحُكم عليه بالسجن لمدة 17 عامًا في نوفمبر.

وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر على موقع يوتيوب، يُعتقد أنه صُوِّر في العراق عام 2021، زادة في حفلة تم الاحتفال به فيها باعتباره "أفضل مهرب" في أغنية قدمها موسيقيون كورد.