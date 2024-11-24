تفعيل كاميرات مراقبة السرعة بنظام "النقطة إلى النقطة" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية، يوم الأحد، البدء تشغيل كاميرات مراقبة السرعة بنظام "النقطة إلى النقطة" بين منطقتي تاسلوجه وجمجمال.

وأوضحت المديرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذه الكاميرات، التي تمتد من بداية جسر تاسلوجه وحتى نهاية محطة (باني مقان)، قد اكتملت عمليات تركيبها بنجاح وهي حاليًا في مرحلة التشغيل التجريبي.

وبحسب البيان الصادر، سيتم تشغيل النظام بشكل رسمي يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وسيقوم النظام بتسجيل أي تجاوز للسرعة المحددة على الطريق، مما يعرض السائقين المخالفين لعقوبات قانونية تشمل الغرامات المالية.

ودعت مديرية المرور السائقين إلى الالتزام بالسرعات المحددة على الطريق، كما هو موضح بعلامات المرور، لتجنب وقوع الحوادث أو تحمل تبعات الغرامات المالية.

نظام "النقطة إلى النقطة" هو أحد أحدث تقنيات مراقبة السرعة التي تعتمد على قياس متوسط سرعة المركبات بين نقطتين محددتين. يهدف هذا النظام إلى تحسين سلامة الطرق وتقليل الحوادث الناتجة عن تجاوز السرعة.

و جاء تطبيق هذا النظام في السليمانية استجابة لتزايد الحوادث المرورية وضمن جهود السلطات للحد من الكوارث الناجمة عن السرعة الزائدة.