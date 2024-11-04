تفاؤل بموسم زراعي وفير.. إقليم كوردستان يسجل ارتفاعاً قياسياً في كميات الأمطار

شفق نيوز/ سجلت المديرية العامة للزراعة في حلبجة بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، ارتفاعاً قياسياً في كميات الأمطار التي هطلت على المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أعلنت إدارة سد "ديوانه" بالسليمانية أن معدل المياه وصل إلى الطاقة الاستيعابية القصوى للسد، كما شهدت إدارة كرميان هطول كميات كبيرة من الأمطار في عدة مناطق.

وقالت مديرية الزراعة في حلبجة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هناك زيادات قياسية في كميات الأمطار التي هطلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مناطق عدة بالمحافظة، مسجلة نسباً تفوق المعدلات المعتادة بكثير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أنها سجلت هطولاً مقداره 106.6ملم من الأمطار يوم أمس، ما رفع الكمية الإجمالية لهطول الأمطار هذا العام إلى 148.2ملم، مقارنة بـ16ملم فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

أما في ناحية سيروان، فقد بلغت كمية الأمطار خلال الساعات الماضية 90.3ملم، فيما وصل الإجمالي السنوي حتى الآن إلى 131.3ملم، في حين كانت الكمية 17.5ملم فقط خلال الفترة ذاتها العام السابق.

وفي ناحية خورمال، سجلت الأمطار المتساقطة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 97ملم، لترتفع الحصيلة التراكمية للأمطار إلى 157.5ملم، مقارنة بـ23.6ملم في نفس الفترة العام الماضي.

وبالنسبة لمنطقة بياره، أشارت البيانات إلى هطول 123.5ملم من الأمطار، لترتفع الكمية السنوية إلى 178.7ملم، في حين كانت 32ملم فقط العام الماضي خلال الفترة نفسها.

وفي ناحية طويلة، بلغت كمية الأمطار المسجلة 104ملم خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي الهطول السنوي إلى 170.4ملم، مقارنة بـ69.5ملم في العام السابق.

وتعد هذه الزيادات الملحوظة في كميات الأمطار مؤشراً إيجابياً على إمكانية تحسين الموسم الزراعي في محافظة حلبجة، ما يعزز الآمال بزيادة الإنتاج الزراعي واستقرار الموارد المائية، خصوصاً في ظل تذبذب هطول الأمطار خلال الأعوام السابقة.

بدورها أعلنت إدارة سد "ديوانه" في محافظة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السد وصل إلى طاقته الاستيعابية القصوى بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار مؤخراً، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل قياسي، حيث بلغت السعة التخزينية للمياه في السد 21 مليون متر مكعب.

وأوضح البيان، أن امتلاء السد يعتبر مؤشراً إيجابياً على وفرة المياه في المحافظة مع بداية موسم الأمطار، ما يخفف من الضغوط الناتجة عن مواسم الجفاف التي أثرت على الموارد المائية والزراعة في الأعوام الأخيرة.

وتعد هذه الزيادة في منسوب المياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المائي في المنطقة، إذ يعتمد سكان السليمانية والمناطق المحيطة بشكل كبير على السد في تلبية احتياجاتهم من المياه.

وأفادت إدارة سد "ديوانه" بأن هذه الزيادة ستدعم النظام البيئي للمنطقة وتتيح فرصاً أكبر لتحسين مخزون المياه الجوفية، وتسهيل توفير المياه للزراعة والأراضي المحيطة، ما قد يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق استقرار نسبي في توفر المياه للمحاصيل الزراعية.

ويعتبر سد "ديوانه" من السدود الحيوية في إقليم كوردستان، إذ يتميز بموقعه الإستراتيجي ويعمل كحاجز طبيعي لحماية المناطق المجاورة من الفيضانات.

وهذا الامتلاء القياسي في السد يتوقع أن يساعد في تلبية الاحتياجات المائية للسكان خلال الفصول المقبلة، كما سيتيح مجالاً أوسع لدعم قطاعي الزراعة والري، اللذين يعدان أساسيين في المنطقة.

وفي السياق، قالت المديرية العامة للزراعة في إدارة كرميان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن منطقة كلار سجلت هطولاً للأمطار بمقدار 59.7ملم خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي كميات الأمطار هذا العام إلى 103.5ملم، مقارنة بـ7.2ملم في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي كفري، بلغت كمية الأمطار 30ملم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل الإجمالي السنوي إلى 68.4ملم، في حين كانت الكمية 2.5ملم فقط في نفس المدة العام السابق.

أما خانقين فقد شهدت هطولاً مقداره 11.5ملم، لتصل الكمية التراكمية للأمطار هذا العام إلى 47.8ملم، مقارنة بـ5.2ملم في الفترة نفسها العام الماضي.

وفي منطقة بيباز، بلغت كمية الأمطار المسجلة 57ملم، مما رفع الإجمالي السنوي إلى 92.8ملم، بعد أن كانت الكمية 13.5ملم فقط العام الماضي.

وفي ميدان، بلغت كمية الأمطار 76ملم خلال الساعات الأخيرة، مما رفع إجمالي الكمية السنوية إلى 102ملم، مقارنة بـ14.5ملم في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى تحسن ملحوظ في منسوب الأمطار في إدارة كرميان، ما يعزز الآمال في دعم القطاع الزراعي واستقرار الموارد المائية، خاصة بعد سنوات من الجفاف الذي أثر على الإنتاج الزراعي في المنطقة.