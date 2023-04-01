تفاؤل بمزيد من التراجع للدولار أمام الدينار في السليمانية (صور)

شفق نيوز / شهدت أسواق العملة في السليمانية، اليوم السبت، تراجعا في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، في حين ابدى متعاملون "تفاؤلا" بتراجع قيمته بشكل أكبر يوم غد الأحد مع ضخ المركزي العراقي كميات من الدولار للسوق.

وقال اسماعيل محمد وهو أحد تجار العملة في السليمانية لمراسل وكالة شفق نيوز ان "سعر الدولار تراجع بعد ظهر اليوم السبت ليصل إلى (150) ألف دينار مقابل (100) دولار أمريكي".

وأضاف، أن " المفارقة هي بانخفاض سعر الدولار وتراجعه مقابل الدينار رغم عطلة نهاية الأسبوع وعدم وجود ضخ كميات من الدولار كما هو الحال في بقية أيام الأسبوع".

وأردف محمد بالقول انه "من المتوقع انخفاض سعر الدولار الى قرابة (140) الف دينار لكل (100) دولار ليوم غد بعد قيام البنك المركزي العراقي بضخ كميات من الدولار للأسواق"، مبينا أن "سوق الدولار مستقر في الأسواق والكثير من الأهالي قاموا باستبدال العملة الاجنبية بالعملة المحلية تحسبا من تراجع العملة الاجنبية".

وشهدت أسواق الصيرفة في السليمانية الأسبوع الماضي تراجعا ملحوظا لسعر الدولار مقابل الدينار لتشهد اليوم ادنى مستوى لها بعدما كان يصل إلى 157 الف دينار لكل 100 دولار.