تفاؤل اقتصادي بتحويل حلبجة لمحافظة: تمهد لتنمية واسعة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم الثلاثاء، أن استحداث حلبجة كمحافظة رابعة في إقليم كوردستان، يفتح الباب أمام توزيع أكثر عدالة للموارد داخل الإقليم، كما ستُسهم في تعزيز التنموية الاقتصادية.

وقال السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تحمل أبعاداً اقتصادية مهمة لإقليم كوردستان، تتجاوز الجانب الإداري أو الرمزي، فعلى المستوى المالي، ستبدأ حلبجة بالحصول على تخصيصات مستقلة ضمن موازنة الإقليم، وهو ما سيُترجم عملياً إلى إنفاق مباشر على المشاريع الخدمية والبنى التحتية، وتحسين واقع التعليم والصحة والنقل، إلى جانب تحفيز الاستثمار المحلي، وهذه الديناميكية ستُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتنشيط الأسواق الداخلية، وتعزيز النمو الاقتصادي في منطقة كانت مهمّشة إلى حدٍ ما خلال السنوات السابقة".

وأضاف أن "استقلال حلبجة كمحافظة يمنحها أدوات مالية وإدارية تمكّنها من الانخراط الفعلي في العملية التنموية، وتفتح الباب أمام توزيع أكثر عدالة للموارد داخل الإقليم، وهذا بدوره يعزز من استقرار الإقليم ككل، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي".

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه "فيما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، فمن الممكن أن تُستخدم هذه الخطوة كورقة تفاوضية جديدة، إذ إن ازدياد عدد المحافظات قد يُمنح تفسيراً مالياً داخل بعض الأطر التفاوضية، خصوصاً إذا اقترن بنمو في عدد السكان وحجم النفقات التشغيلية والاستثمارية المطلوبة، وعلى الرغم من أن المعيار السكاني يبقى الأساس في توزيع الموازنة الاتحادية، فإن وجود محافظة رابعة يمنح الإقليم قوة إضافية في ملف المطالبات المالية، ويدعم موقفه أمام الحكومة المركزية".

وأكد أنه "بالمحصلة، فإن تحويل حلبجة إلى محافظة ليس فقط مكسباً قانونياً أو إدارياً، بل هو خطوة ذات مردود اقتصادي مباشر وواضح، ستُسهم في تعزيز القدرات التنموية للإقليم، وتوسيع قاعدته الإدارية والاقتصادية على حد سواء".

وصوّت مجلس النواب العراقي، يوم أمس الاثنين، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق، وذلك بعد سنوات من التأجيل بطرح الملف رسمياً للبرلمان العراقي بسبب خلافات سياسية.

وقررت حكومة إقليم كوردستان في حزيران/ يونيو 2013 إنشاء محافظة حلبجة مقرها مدينة حلبجة وتلحق بها أقضية: حلبجة، وشهرزور، وبينجوين، وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية، ولكن لم تعترف الحكومة الاتحادية بها كمحافظة حتى جاء تصويت مجلس النواب على استحداثها مؤخراً.