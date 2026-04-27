تفاوت أمطار السليمانية خلال 24 ساعة.. و"حلبجة تازة" تسجل الأعلى

أعلنت مديرية الأنواء الجوية في السليمانية التابعة لوزارة الزراعة في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل معدلات متفاوتة لهطول الأمطار في محافظة السليمانية ومحيطها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تصدرت ناحية "حلبجة تازة" أعلى نسبة تساقط.

ووفق جدول إحصائي صادر عن الدائرة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أظهرت كميات الأمطار المسجلة بتاريخ اليوم 27 نيسان 2026 تبايناً واضحاً بين المناطق، إذ سجلت ناحية حلبجة تازة أعلى معدل بلغ 30.6 ملم، تلتها خورمال بـ29.4 ملم.

كما سجلت مناطق أخرى معدلات مرتفعة نسبياً، منها دوكان 17.2 ملم، وقرداغ 17 ملم، وبنجهوين 16 ملم، وباوة نور 16 ملم، ورانية 14 ملم، وشوان 14.7 ملم، وحلبجة 13 ملم، وسيد صادق 19 ملم.

في المقابل، سجلت بعض المناطق معدلات منخفضة، أبرزها السليمانية المركز 3.1 ملم، وكلار 3.8 ملم، وكفري 1 ملم، وخانقين 1.2 ملم، والتكية 2 ملم.

وبيّنت الإحصائيات أن غالبية المناطق تراوحت معدلات الهطول فيها بين 5 و15 ملم، ما يعكس حالة من التوزيع غير المتوازن للأمطار في عموم المحافظة.

وأشارت البيانات إلى أن المعدلات التراكمية للأمطار منذ بداية الموسم في أيلول 2025 ولغاية 26 نيسان 2026 سجلت أرقاماً متفاوتة، إذ تجاوزت في بعض المناطق 1800 ملم، كما في قرداغ بـ1817.6 ملم وجوارته بـ1858 ملم، فيما كانت أقل في مناطق أخرى مثل خانقين بـ378.7 ملم.

وأكدت دائرة الأنواء الزراعية أن هذه الكميات، رغم تفاوتها، تسهم في دعم الموسم الزراعي، ولا سيما المحاصيل الربيعية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أهمية استمرار الهطولات لتحقيق استقرار مائي أفضل خلال الفترة المقبلة.