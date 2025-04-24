تفاصيل لقاء وزير الخارجية الفرنسي بقيادات "قسد" في أربيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الخميس، بعقد اجتماع بين قيادات الإدارة الذاتية الكوردية في سوريا، مع وزير الخارجية الفرنسي، أثناء زيارته إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت وكالة "هاوار نيوز" المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، إن "مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، وإلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لمكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا (روجآفا)، عقدا اجتماعاً في وقت متأخر من ليلة أمس في أربيل مع وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو".

ولفتت إلى أن "المجتمعين حيث ناقشوا عدداً من القضايا، أبرزها استقرار روجآفا وتفعيل الحوار والمفاوضات بين الأطراف السورية".

وأضافت أن "الاجتماع جاء بعد أن أجرى الوزير الفرنسي سلسلة لقاءات مهمة مع الرئيس نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وعدد من كبار المسؤولين في الإقليم، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى أربيل".

وبحسب الوكالة، تناول اللقاء مع عبدي وأحمد، سبل دعم الاستقرار السياسي والإداري في مناطق الإدارة الذاتية، وتعزيز الحوار بين القوى السياسية في سوريا، إلى جانب بحث دور فرنسا في دعم الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد حل دائم وشامل للأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، أنه سيلتقي بقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في إقليم كوردستان خلال الزيارة التي يجريها حالياً.

وقال بارو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، حضره مراسل وكالة شفق نيوز "سأقوم بالاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية خلال زيارتي إلى إقليم كوردستان".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي بكل من بافل و قوباد طالباني.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إلى العاصمة بغداد صباح اليوم، وعقد مؤتمر صحفي مع نظيره فؤاد حسين، وعبر عن دعم بلاده للعراق بشأن ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه، وأشار إلى أهمية استمرار الدعم اقتصادياً وتنميته خلال السنوات المقبلة.