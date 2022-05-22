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تفاصيل لقاءات رئيس اقليم كوردستان مع الأطراف السياسية في السليمانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-22T17:44:22+0000
تفاصيل لقاءات رئيس اقليم كوردستان مع الأطراف السياسية في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تفاصيل مجريات الاجتماعات واللقاءات التي اجراها رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني مع رؤساء وقادة الاطراف السياسية في مدينة السليمانية.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني التقى اليوم، على حدة كل من رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني والامين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين والقيادي في حركة التغيير عمر سيد علي ورئيس جماعة العدالة الكوردستانية علي بابير مع قيادات هذه الاطراف".

واشار البيان الى ان "اللقاءات التي تمت بحضور نائبي رئيس الإقليم ورئيس ديوان رئاسة الإقليم ونائب رئيس حكومة الإقليم وعدد من المستشارين، شهدت مناقشة الاوضاع السياسية في الإقليم والعراق والتحديات التي تواجهها".

وأوضح البيان أن "الاجتماعات شهدت التأكيد على اهمية الحوار بين الاطراف السياسية والانسجام والعمل المشترك ووحدة الصف بين الاطراف الكوردستانية"، مبيناً أن "الاطراف كانت متفقة في الرأي على أن معالجة الخلافات بين الاطراف ووحدة الصوت خاصة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني سيكون لها تاثير ايجابي على الأوضاع العامة في الاقليم وتقوي مكانة كوردستان في بغداد".

وأضاف البيان أن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني جدد التاكيد على ان رئاسة الاقليم ستستمر في مساعيها من اجل وحدة الصف والتناغم بين الاطراف وستبقى مظلة جامعة لجميع الاطراف والمكونات في إقليم كوردستان"، منوهاً  أن "الاطراف ثمنت جهود نيجيرفان بارزاني ورئاسة الإقليم من اجل جمع الأطراف ووحدة الصف والتناغم، متمنين التواصل والتوفيق".

ووصل نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الى محافظة السليمانية، وشارك بصحبة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني  في مراسم تخرج الدفعة السادسة عشر من خريجي طلبة الكلية العسكرية.

 

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