تفاصيل لحظة العثور على رفات الطفل "دانر نبز" في اربيل

شفق نيوز/ أفصح شهود عيان والسلطات الأمنية والمحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت عن تفاصيل لحظة العثور على رفات الطفل "دانر نبز" الذي جرفته سيول الفيضانات التي حدثت في اربيل نهاية العام الماضي.

وقال شاهد العيان ويُدعى رزكار محمد في تصريح للصحفيين من أمام مستشفى في اربيل "انا ومجموعة من رفاقي عثرنا على الرفات صباح اليوم في ناحية (شمامك) وسط نبات القصب الذي غمرته المياه وبلغ ارتفاعها قرابة مترين عندما اجتاحت الفيضانات المنطقة"، مردفا بالقول إنه بعد جفاف المياه ظهرت بقايا الطفل.

وأضاف أنه أبلغنا مديرية الدفاع المدني والتي بدورها حضرت على الفور وانتشلت الرفات الذي لم يتبق منه سوى الجمجمة، وعظام قليلة.

وتابع محمد بالقول إن والد الطفل حضر وتمكن من التعرف على أبنه من ملابسه.

وكان "نبز" والد الطفل "دانر" آخر من رأه بعدما سقط من بين يديه في باحة المنزل وجرفته السيول.

من جهتها أكدت مديرية الدفاع المدني في اربيل أنه وعن طريق مواطنين في إحدى القرى تم العثور على رفات الطفل وسط نبات القصب.

وقال المتحدث باسم المديرية الرائد سركوت كارش في تسجيل فيديوي نشرته الصفحة الرسمية للدفاع المدني إنه تم العثور على الطفل من خلال بلاغ تلقته المديرية من مواطنين في قرية "شورباش".

بدوره قال رئيس الحكومة المحلية في اربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع والد الطفل، بعد مرور 55 يوما على فقدان الطفل تم العثور على رفاته اليوم، وتعرف عليه والده من ملابسه وأكد ذلك بنسبة 100 بالمئة.

وأضاف أنه حاليا تُجرى فحوصات طبية للرفات.

بدوره شكر والد الطفل خلال المؤتمر السلطات الامنية والجهات المعنية على الجهود التي بذلتها في البحث على أبنه، مؤكدا أن الرفات تعود "لدانر".

وأشار إلى أنه سيأخذ الرفات إلى والدته في منزل الأُسرة بعد استكمال الإجراءات الطبية والقانونية ليقوموا بمراسم الدفن.

وكانت مديرية شرطة محافظة أربيل قد اعلنت في وقت سابق من اليوم العثور على هيكل عظمي يعود لطفل قرب إحدى القرى التابعة للمحافظة.

وأكدت الشرطة بعدها أن الرفات تعود إلى الطفل "دانر نبز" الذي جرفته السيول في 17 من شهر كانون الأول العام 2021.

وفُقد الطفل "نبز" قبل قرابة شهرين من الآن عندما اجتاحت الفيضانات مناطق في أطراف أربيل وتسببت بوفاة 12 شخصا غرقا بينهم الطفل المذكور.