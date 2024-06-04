تفاصيل ضبط معمل مخدرات في كرميان: مواد أولية تكفي لإنتاج طنّين

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الأسايش في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيق في قضية معمل المخدرات التي تم ضبطها في حدود ناحية ميدان بمنطقة كرميان.

وقال المتحدث باسم مؤسسة الأسايش العقيد سلام عبد الخالق في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معمل المخدرات الذي تم ضبطه في ناحية ميدان التابعة لقضاء كلار، بتاريخ 29 نيسان الماضي، كان في مرحلة التأسيس"، مبينا أن "خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة التورط في القضية".

‏وأضاف، أن "أوامر قضائية صدرت باعتقال ثلاثة أشخاص آخرين على علاقة بإنشاء المعمل"، مؤكدا "مصادرة 140 كغم من المواد المخدرة التالفة في المعمل".

وأشار إلى أن "التحقيقات التي أجرتها مديرية مكافحة المخدرات في قضاء كلار أفضت إلى اعتقال متهم آخر على علاقة بالجريمة بالإضافة إلى مصادرة طن واحد و(765) كغم من مواد الخام التي تدخل في صناعة المخدرات".

وبين أن "التحقيقات تظهر أن المعمل كان في طور الإنشاء ولم يصل مطلقا إلى عملية الإنتاج".