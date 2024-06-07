تفاصيل "شراكة إستراتيجية" بين إقليم كوردستان و"التنمية" لمشروع "حسابي"

شفق نيوز/ أعلن مصرف التنمية الدولي، عن توقيعه عقد شراكة مع حكومة إقليم كوردستان لتطبيق مشروع "حسابي"، الذي يهدف إلى توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية.

وذكرت إدارة المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه الخطوة تتزامن مع مساعي المصرف الرامية إلى التوسع في إقليم كوردستان، وذلك ضمن خطته الإستراتيجية لتعزيز أعماله وزيادة عدد فروعه في الإقليم والبالغ عددها ثلاثة فروع في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن هذه الشراكة تأتي ضمن إطار الجهود الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي، تنفيذاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي.

وبينت الإدارة أنها تواصل مساعيها في نشر وسائل الدفع الإلكتروني في الإقليم من خلال تفعيله المزيد من أجهزة الصراف الآلي "ATM" ونقاط البيع الخاصة بالمصرف "POS".

من جانبه، أشاد نائب مدير مكتب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، عزيز أحمد، بجهود المصرف ومساهمته في تطوير المنظومة المالية للإقليم، وذلك من خلال توفيره لمختلف التسهيلات والخدمات المالية التي تساهم في تحقيق هذا الغرض.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي زياد خلف، على أهمية توقيع هذه الشراكة مع حكومة إقليم كوردستان لتوطين رواتب الموظفين وتقديم التسهيلات كافة التي تساهم في تحقيق هذا الهدف بسلاسة ومرونة عالية.