تفاصيل حريق محطة وقود بين دهوك والموصل: إصابة عامل مع اضرار مادية

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر مسؤول في دائرة إطفاء دهوك، يوم الأحد، بأن الحريق الذي اندلع مساء أمس في محطة وقود على الطريق الرابط بين دهوك والموصل، نجم عن حادث عرضي وقع أثناء قيام عمال المحطة بنقل الوقود من صهريج إلى خزانات المحطة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت، خلال وقت قصير، من السيطرة على النيران، ومنعت امتدادها إلى بقية أجزاء المحطة والصهاريج القريبة.

وبحسب المصدر، فقد أسفر الحريق عن إصابة عامل شاب بحروق بالغة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الطوارئ في دهوك لتلقي العلاج، فيما لم تُسجل أي إصابات أخرى، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.

وأشار المصدر، إلى أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من احتواء الحريق بسرعة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال إجراءاتها المتعلقة بالحادث.

يذكر أن مصدراً قد أفاد وكالة شفق نيوز، ليل السبت- الأحد، باحتراق ثلاث صهاريج مخصصة لنقل الوقود على الطريق الرابط بين محافظتي دهوك ونينوى، ما تسبب باندلاع حريق كبير وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

ويشهد طريق دهوك- الموصل حركة مكثفة لصهاريج نقل الوقود والمركبات التجارية، فيما سبق أن حذر سائقون يعملون على هذا الخط من مخاطر بقاء الصهاريج المحملة لفترات طويلة قرب نقاط التفتيش والأراضي الزراعية التي تتكرر فيها الحرائق خلال فصل الصيف.

وسجل الطريق خلال السنوات الماضية حوادث مماثلة، من بينها احتراق صهريج وقود في حزيران 2025 أسفر عن وفاة سائقه، فضلاً عن انفجار صهريج على طريق دهوك- فايدة في عام 2022 تسبب بإصابة عدد من المدنيين وعناصر الدفاع المدني.