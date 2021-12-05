تفاصيل جديدة عن سقوط ضابط ضحية وجرحى من الأمن بحادثة "المرأة" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة السليمانية يوم الأحد تفاصيل حادثة الليلة الماضية التي سقط على إثرها احد ضباطها ضحية وأُصيب منتسبون آخرون.

وقالت المديرة العامة للمديرية كورده عمر في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إنه لم يتم القاء القبض على أي أحد من المتهمين، مبينة أن المرأة صاحبة الشكوى موجودة حاليا في مكان آمن.

وأضافت أنه "وبعد وصول مفارزنا إلى منزل المرأة المشتكية كان يتواجد عدة أشخاص بداخله حيث فتح أحدهم النار صوب سيارة النقيب قبل أن يترجل منها مما أدى إلى إستشهاده وإصابة عدد آخر من رجال الشرطة".

كما أوضحت عمر أن "الرجل الذي أطلق النار لم يكن هو من صدرت بحقه مذكرة القاء القبض، أي أنه لم يكن زوج المرأة".

ونوهت المسؤولة الأمنية إلى أن "اثنين من الجرحى اصابتهما حرجة، وان العجلة المستهدفة اشتعلت النيران فيها جراء سقوط اطلاقات بخزان الوقود".

وكانت شرطة السليمانية قد أفادت بسقوط ضحية وجرحى من قواتها مساء أمس السبت بهجوم مسلح على قوات الشرطة في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقالت الشرطة في بيان، إن "مفرزة دائرة مناهضة العنف ضد المرأة في السليمانية استجابت لنداء امرأة في منطقة تانجرو".

وأضاف البيان أن أحد أقارب المرأة قام بإطلاق النار على مفرزة الشرطة التابعة لدائرة مناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبه، قال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن النقيب محمد لطيف سقط ضحية وأصيب 4 عناصر شرطة جراء إطلاق النار عليهم.