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تفاصيل جديدة عن تفجير شارع سالم في السليمانية.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-12T04:34:38+0000
تفاصيل جديدة عن تفجير شارع سالم في السليمانية.. صور

شفق نيوز/ خلف تفجير في إحدى المقاهي ضمن شارع سالم وسط مدينة السليمانية عدداً من الجرحى، فيما انهارت مبنى المقهى وتضررت المحال المجاورة لها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليماينة، إن 15 مواطناً أصيب نتيجة تفجير اسطوات غاز داخل إحدى المقاهي الليلية في شارع سالم وسط المحافظة، مبيناً أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث واستطاعت اخماد الحريق الذي التهم البناية واخلاء المصابين إلى مستشفى شار.

وبين شاهد أعيان لوكالة شفق نيوز، أن الانفجار حصل بعد  الساعة الثانية عشر من فجر الخميس، وبعد وصول فرق الدفاع المدني تبين أن أسباب الحادث هو انفجار اسطوات غاز داخل المقهى.

وأكد أن من بين المصابين أمراتين وعاملين اثنين في المقهى احدهم فلبيني الجنسية والآخر هولندي، وقد تم انقاذ سبعة منهم وآخر نجا من مكان الحادث حتى وصلت فرق الانقاذ واخرجت المتبقين.

وأكد مصدر من مستشفى شار في السليمانية أن 13 مصاباً وصلوا إلى المستشفى كانت حالتهم مستقرة باستثناء اثنين منهم، كانت اصابتهما بالرأس، وقد تم وضعهم تحت العناية المركزة، وقد تم اخبارنا بوجود حالتين آخرين سيتم نقلها للمستشفى، مشيراً إلى تلقي أربعة من المصابين العلاج بصورة كاملة وخروجهم من المستشفى.

وبين المصدر أن من بين المصابين عرب و اكراد وأجانب.

بدروها أوضحت مديرية الدفاع المدني في مؤتمر صحفي لمتحدث عقده في مكان الحادث بعد وقوعه، أن الحادث كان نتيجة تسرب الغاز من منظومة في المقهى، مؤكداً أنه سيتم إجراء تحقيق دقيق حول الحادث من قبل الأجهزة المختصة .

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