تفاصيل جديدة عن تعليق الرحلات في مطاري اربيل والسليمانية، والسلطات الحكومية تطمئن: لا مخاطر

شفق نيوز/ كشفت مصادر أمنية ومسؤولون، يوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن تعليق الرحلات في مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كوردستان، في حين طمأنت السلطات الحكومية بعدم وجود مخاطر.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاث طائرات مسيرة غير معروفة إن كانت امريكية او تركية تم رصدها من قبل رادارات الدفاعات الجوية الموجودة في مطاري اربيل والسليمانية"، مشيراً الى انه "تم التعميم بالبرقيات والبريد على جميع المطارات بايقاف الرحلات الى مطاري اربيل والسليمانية لحماية الطائرات القادمة وسلامة المسافرين".

من جانبه نفى وزير النقل والمواصلات في حكومة إقليم كوردستان آنو جوهر، وجود خطر امني على مطاري اربيل والسليمانية.

وقال الوزير جوهر لوكالة شفق نيوز، إن "قرار ايقاف الرحلات جاء من قبل سلطة الطيران الاتحادية دون اعطاء اي توضيح حول السبب". واضاف انه "لا توجد اي خطورة امنية على مطاري اربيل والسليمانية او اي خلل تقني او اداري".

بدوره، قال كاروان يارويس عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب العراقي لوكالة شفق نيوز، إنه "اجرى اتصالا مع سلطة الطيران الاتحادية حول اسباب ايقاف الرحلات في مطاري اربيل والسليمانية"، موضحاً ان "سلطة الطيران قالت إن سبب ايقاف الرحلات يهدف للحفاظ على حياة الموطنين لوجود انباء عن وجود طائرتين مسيرتين في اجواء الاقليم".

وافاد مصدر أمني في محافظة السليمانية في وقت سابق اليوم الاثنين، بتوقف حركة الطائرات في مطار المدينة لأسباب أمنية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن إيقاف حركة الطيران في مطار السليمانية جاء بسبب طائرة مسيرة كانت تحوم بالقرب من اجواء المطار.