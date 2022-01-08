تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي الذي استهدف البيشمركة (صور)

شفق نيوز / كشف مصدر أمني مطلع، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقصف الذي تعرضت له قوات البيشمركة في التون كوبري، والموقع الذي أطلقت منه الصواريخ.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القواعد التي استهدفت البيشمركة أمس أطلقت من مسافة قريبة من الشارع العام لطريق (كركوك - التون كوبري) مقابل شركة الكرونجي للمشروبات، وبمسافة أقل من كيلو متر ضمن قاطع قرية قربك".

وأضاف المصدر، أن "هذه الأراضي تقع تحت سيطرة الحكومة الاتحادية".

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، قد أوضحت أمس أن في تمام الساعة 07:25 مساءً بأنه "تم اطلاق مجموعة صواريخ كاتيوشا من الجانب الشرقي والجنوبي لناحية بردي (آلتون كوبري) بشكل عشوائي وباتجاه سواتر قوات البيشمركة ضمن حدود المحور الخامس.

ولفتت الوزارة إلى أن الصواريخ سقطت خارج أماكن تواجد البيشمركة ولم تصب مواقع البيشمركة، ولم تسفر عن أية أضرار بالأرواح ولا أضرار مادية، مشيرة إلى أن قوات البيشمركة باشرت بالتحقيق الأولي في الهجوم.

وقبل ذلك، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن مجهولين أطلقوا 7 صواريخ على مواقع البيشمركة شمالي ناحية آلتون كوبري في أطراف محافظة أربيل، دون وقوع إصابات أو أضرار، في حين قال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كوردستان في بيان إن عدد الصواريخ كان ثمانية.