تفاصيل جديدة عن "الباقة العائلية" لإنترنت كوردستان والمحظورات فيها

شفق نيوز/ ألزمت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، جميع شركات توزيع الانترنت والهواتف النقالة بطرح "الباقة العائلية"، مشددة على حجب مواقع لعب القمار والدعاية للمشروبات الكحولية وبيع الاسلحة وغيرها.

وقال وزير المواصلات، آنو جوهر، لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة أصدرت كتاباً طالبت فيه شركات الانترنت ان تستحدث خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً "باقة العائلة" بسعر معقول لا يزيد عن الاسعار الحالية، وان تقوم بزيادة سرعة الانترنت أكثر مما هي عليه الان.

وجاء في الكتاب ان المواقع والتطبيقات التي يتوجب على الشركات ان تقوم بحظرها، تشمل المواقع التي تزدري الاديان والانبياء والرسل والكتب المقدسة وجميع الديانات والطوائف الموجودة في اقليم كوردستان، وكذلك المواقع التي تسهم بتهديد الامن والتعايش السلمي والنسيج المجتمعي او تنشر الحقد والتفرقة والعنف الديني والقومي.

كما الزم الكتاب الشركات بحظر المواقع الاباحية ومواقع بيع وشراء الاسلحة والقمار بجميع انواعه الالكتروني واي نوع من انواع القمار، وكذلك مواقع التعامل بالعملة الالكترونية بجميع أنواعها.

كما شمل الحظر تشجيع التدخين والدعاية للسكائر والمشروبات الكحولية وجميع انواع المواد المخدرة، وكذلك المواقع التي تقوم بالحث على العنف الاسري والعنف ضد النساء والاطفال بجميع انواعه، واخير حظر المواقع التي تحث على العنف ضد الحيوان.