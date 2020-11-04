تفاصيل جديدة حول إيقاف رواتب أكثر من 16 الف شخص بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد في برلمان اقليم كوردستان هيفيدار احمد يوم الأربعاء تفاصيل جديدة تخص إيقاف رواتب أكثر من 16 الف شخص من مزدوجي الجنسية من قبل حكومة الإقليم.

وقال احمد في منشور له على "فيسبوك" اليوم، إن 16 الفاً و505 اشخاص من مزدوجي الجنسية توزعو على النحو الآتي: 1138 شخصا يتقاضون راتبين عن وظائف، و3891 شخصا يتقاضون راتبين عن وظائف وتقاعد.

واضاف ان 5743 شخصا يتسلمون راتبين عن التقاعد في الوقت ذاته يتقاضى 5042 شخصا راتبين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وتابع احمد ان هؤلاء لن يتسلموا الرواتب في المستقبل وقد قُطعت عنهم، كاشفا ان الخطوة المستقبلية التالية ستشمل الأعلان عن رواتب "الفضائيين".

ومصطلح "الفضائيين" يُستخدم محالياً لأولئك الموظفين الذين لا يلتزمون بالدوام الرسمي او لم يحضروا قط الى الدوائر والمؤسسات الحكومية رغم انتسابهم اليها، ويتقاضون رواتب مقابل ذلك.

وأعلنت اللجنة العليا للبايومتري في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء إيقاف رواتب أكثر من 16 الف شخص بسبب تقاضيهم إياها بشكل غير قانوني.