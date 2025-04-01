تفاصيل جديدة حول اعتداء أكيتو.. "داعش" يعود إلى الواجهة

شفق نيوز/ بعد الحادثة التي شهدتها مدينة دهوك خلال احتفالات رأس السنة البابلية الآشورية "أكيتو"، تتكشف تفاصيل جديدة حول الاعتداء الذي أسفر عن إصابة شاب وامرأة، واعتقال المهاجم الذي أكدت التحقيقات الأولية انتماءه إلى إحدى التنظيمات الإرهابية.

شهادات من موقع الحادث

أفادت والدة الشاب المصاب بأن ابنها البالغ من العمر 17 عاماً كان قد غادر بلدة قرقوش الحمدانية صباح اليوم نفسه برفقة أصدقائه للمشاركة في الاحتفالات.

وأوضحت، لوكالة شفق نيوز، أنه عند الظهيرة تلقت العائلة اتصالاً يفيد بنقله إلى المستشفى بعد تعرضه لضربة قوية في رأسه، أدت إلى جرح عميق، مؤكدة أن الأطباء تمكنوا من إيقاف النزيف، وأن حالته الصحية أصبحت مستقرة.

شهود عيان ذكروا أن المهاجم استهدف في البداية امرأة مسنة كانت برفقة ابنتها داخل السوق، موضحين لوكالة شفق نيوز، أنها تعرضت لعدة ضربات على ظهرها ورأسها، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة في مستشفى الطوارئ بدهوك.

تحقيقات أمنية واعتقال المنفذ

وفق المعلومات الأولية، دخل المهاجم سوق دهوك في المرة الأولى واعتدى على المرأة المسنة قبل أن يهاجم الشاب خلال المسيرة الاحتفالية بعيد أكيتو، غير أن المحتفلين تمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول القوات الأمنية التي قامت باعتقاله.

مصدر أمني أكد لوكالة شفق نيوز أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المنفذ ينتمي إلى إحدى التنظيمات الإرهابية، وأن الهجوم يُصنف ضمن العمليات الإرهابية.

كما أشار المصدر إلى استمرار التحقيقات للكشف عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه وخلفيات الهجوم.

"داعش" .. ودعوات للتحقيق

وعلق القيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية نينوس عوديشو، بأن الحادثة تعد "عملاً إرهابياً"، مشيراً إلى أن المنفذ يُعتقد أنه يحمل الجنسية السورية.

كما أضاف أن المهاجم، أثناء اعتقاله، كان يردد اسم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية"، أي تنظيم "داعش الإرهابي"، وفقًا لما ظهر في الفيديو المتداول.

ودعا عوديشو إلى فتح تحقيق شامل لمعرفة الجهات المتورطة في الحادث ودوافع المهاجم.

احتفالات رغم الاعتداء

ورغم الحادثة، استمرت احتفالات "أكيتو" في دهوك بحضور جماهيري واسع من مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى مشاركين من دول أخرى.

وانطلقت المسيرة الاحتفالية من أمام كنيسة "مريم العذراء" وسط المدينة، وتقدم المحتفلون عبر الشارع الرئيسي وصولًا إلى ساحة الاحتفال في مجمع مازي، حيث رفعوا الأعلام وأقاموا دبكات ورقصات فلكلورية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال منفذ الهجوم، وسط مطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية المشاركين في الفعاليات المستقبلية