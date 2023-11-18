تفاصيل جديدة بقضية رمي فتاة من أعلى بناية في أربيل: تحت تأثير الكحول

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش أربيل، يوم السبت، عن إلقاء القبض على شخصين بتهمة رمي فتاة من أعلى مبنى سكني.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد سقوط فتاة من أعلى بناية سكنية أمس الجمعة، بدأت قوات الآسايش بالتحقيق في القضية وتوصلت إلى المتهمين وهما شخصان يُدعيان (ف. ز. ص) و(م. أ. ع)".

وأضافت أنه "من خلال التحقيق تبين أن المتهمين والفتاة كانوا تحت تأثير الكحول ونشب بينهم خلاف في الساعة 7:00 صباحاً ومن ثم قام أحد المتهمين برمي الفتاة من الطابق الخامس في البناية ما أدى إلى إصابتها بجروح خطرة وهي تحت العناية الآن في المستشفى والتحقيق ما زال مستمراً".

وصباح اليوم أعلنت مديرية آسايش أربيل، عن سقوط فتاة من أعلى بناية سكنية في المحافظة، فيما اعتقلت قوة أمنية شخصين "من مشاهير مواقع التواصل" على خلفية الحادثة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فتاة سقطت من أعلى شقة في مجمع (إسكان تاور) وهي بحالة غير مستقرة"، مبينة أن "الحادث وقع عند الساعة السابعة صباحاً من يوم أمس الجمعة".

وبحسب مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، فإن "الشخصين هما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهما اسمه (مصطفى) والآخر (فرمان)"، مشيراً إلى "التحقيق معهما كونهما كانا في مكان الحادث".