تفاصيل الهجمات الأخيرة على أربيل.. مسيرة استهدفت مجمعاً سكانياً (فيديوهات)

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، بأن الهجمات الأخيرة على أربيل عاصمة إقليم كوردستان، شهدت سقوط طائرة مسيّرة في مجمع البابا فرنسيس السكني في منطقة عينكاوا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية طوقت موقع الحادث، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المادية.

يذكر أن مصدراً أمنياً قد أفاد، في وقت سابق من اليوم، بسماع سلسلة انفجارات في مدينة أربيل، مشيراً إلى أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة.

هذا وأعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن عدد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أربيل تجاوز 100 لغاية الآن، وما زالت مستمرة، محملا الحكومة العراقية مسؤولية ذلك.

وتتعرض مدينة أربيل منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على ايران لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي اضافة الى مقار الأحزاب الكوردية المعارض للنظام في طهران.