تفاصيل العملية العسكرية للبيشمركة لتطهير مناطق بكرميان من داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، بتفاصيل جديدة عن العملية الأمنية التي نفذتها قوات البيشمركة في أراضي إدارة كرميان لتطهيرها من بقايا تنظيم داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات من اللواءين الثالث والخامس المشاة بوزارة البيشمركة، وقوات الفوج الخاص محور خانقين، وقوات المحور الثاني قرتبه، شاركت في العملية التي انطلقت من ثلاثة محاور.

وبين انه تم تمشيط مناطق قربلاخ، وكومار، وسيد حسين، وسيد مار الله، وسيد مدري، ورحيم ورقة، واوبارة، وقاتكاني ناصالح، وحاجي عواد.

وفي وقت سابق اليوم، افاد مصدر امني، ببدء عمليات عسكرية لقوات البيشمركة في محور گرمسير وكولجو بهدف تمشيط المنطقة من بقايا تنظيم داعش.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "اللواء الخامس واللواء الثالث لقوات البيشمركة قاما بعمليات عسكرية لتمشيط وتطهير محور گرمسير وكولجو وكفري والمناطق المتاخمة للمناطق المتنازع عليها".

وتأتي هذه العمليات بعد يومين من تعرض البيشمركة لهجوم من قبل تنظيم داعش في محور گرمسير وكفري راح ضحيتها عدد من منتسبي قوات البيشمركة.