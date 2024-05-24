تفاصيل اجتماع نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد في أبوظبي

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي.

وبحث الجانبان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، علاقات الإمارات مع العراق وإقليم كوردستان والأوضاع في العراق والإقليم، والعلاقات بين أربيل وبغداد، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية "تطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعاون في مجال الطاقة"، كما بحثا فرص ومجالات الاستثمار الإماراتي في العراق وإقليم كوردستان، لا سيما في مشاريع البنية التحتية والتنمية".

وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، اتفق الجانبان، على أهمية "العمل والتعاون المشترك والشامل بين الدول للحفاظ على السلام والاستقرار ومنع المزيد من تصعيد الصراعات".

ووفق البيان، بحث نيجيرفان بارزاني، ومحمد بن زايد، علاقات أربيل وبغداد مع دول الجوار والمنطقة، والتغير المناخي وعواقبه، بالإضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.