تفاصيل اتصال هاتفي بين مسعود بارزاني وتوم باراك

شفق نيوز- أربيل

أجري مساء الجمعة، اتصالٌ هاتفي بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، لشؤون سوريا، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك.

وشهد الاتصال، بحسب بيان صادر عن مقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة وسوريا، وآخر المستجدات والتوترات الجارية في سوريا ولا سيما مدينة حلب.

وشدد الجانبان، خلال المكالمة الهاتفية، على ضرورة بذل كافة الجهود للتهدئة وإنهاء الاضطرابات والصدامات، إلى جانب العمل على تطبيع الأوضاع واتخاذ خطوات جدّية لاستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع، آخر التطورات في سوريا وحقوق الكورد والمكونات فيها، فيما جرى التشديد على مواصلة الحوار.

وكانت قوات الحكومة السورية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، سيطرتها على مناطق واسعة من حي الأشرفية وبني زيد، فيما تراجعت قوات الأسايش وتحصنت في حي الشيخ مقصود مع بدء تقدم القوات الحكومية.

وتسببت الاشتباكات المستمرة منذ ثلاثة أيام بين الجانبين في مدينة حلب بمقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة نحو 100 آخرين، إلى جانب مقتل وإصابة أكثر من 20 مقاتلاً من قوات الطرفين.